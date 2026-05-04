パナマ運河を航行する船＝3月（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】中東情勢の不安定化を受け、太平洋と大西洋をつなぐ中米のパナマ運河の通航量が増加している。世界的に燃料などのサプライチェーン（供給網）の見直しが進み、調達先を中東から他地域に変更する動きが出ているためだ。運河の混雑が長期化すれば日本の物流にも影響する恐れがある。ロイター通信によると、パナマ運河庁は当初、今年の船舶通過数を1日当たり平均