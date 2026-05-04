【イスタンブール共同】イラン軍事当局は4日、米軍がホルムズ海峡に接近し進入しようとすれば攻撃すると警告した。タスニム通信が伝えた。海峡の安全管理はイランが担うとして、全商船の通航にはイランとの調整が必要だと強調した。