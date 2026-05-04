【キャンベラ＝黒木健太朗】高市首相は４日、オーストラリアの首都キャンベラでアンソニー・アルバニージー首相と会談し、「強化された防衛・安全保障協力に関する首脳声明」などの共同文書をまとめた。覇権主義的な動きを強める中国や緊迫するイラン情勢への対応を念頭に、経済安全保障やエネルギーの安定供給などで連携を強化していくことを確認した。会談は、出席者を限定した少人数会合を含め、約１時間２０分行われた。