転覆事故の犠牲者を悼み、辺野古漁港に供えられた花＝4月、沖縄県名護市沖縄タイムス社は、沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の高校生ら2人が死亡した船の転覆事故に関する読者の投稿に不適切な表現があったとして、3日付朝刊でおわびを掲載した。1日付朝刊に「辺野古事故デマは許されず」と題して掲載した投稿について、「天国から二人の声が聞こえてくる。『誹謗中傷にめげず、抗議行動を続けてほしい』と。」との末尾部分を