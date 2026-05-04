プロ野球・DeNAの東克樹投手が4日、翌5日の広島戦先発へ意気込みました。今季開幕投手を努めた左腕はここまで5試合に投げ、3勝2敗で防御率2.25。5戦すべてでQS(6回以上3自責点以内)を達成しており、「僕の持ち味をしっかり出せている。(広島戦も)“しっかりと試合を作ること”を忘れずに投げられたら」と話します。チームは3日ヤクルト戦に大勝し連敗をストップ。「昨日の勝ちで何かひとつ流れが変わるんじゃないか。その流れを持