ようやくロサンゼルス・ドジャースが長いトンネルから脱出した。5月3日（日本時間4日）のセントルイス・カージナルス戦に4-1と勝利し、4にまで伸びた連敗記録がストップしたのだ。連敗中は試合運びのまずさだけでなく、貧打に泣いた。4連敗中の総得点は7点で、3点取られれば勝ち目のない戦いが続いていた。カージナルス戦では5試合ぶりに3点以上をマークしたが、6試合連続で本塁打ゼロは継続中。不名誉な記録は、2013年8月