5月3日、トークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）が放送。同日には、タレントの大沢あかねが出演し最新メイクに挑戦した。この日大沢は、1999年から出演した『天才てれびくんワイド』（NHK）の「てれび戦士」やモデルとして知名度を上げた過去を振り返った。その後バラエティタレントとしても活躍してきたが、昨今では美容に特化した新しい姿を見せていることが話題に。その裏側を同番組で赤裸々に明かすと