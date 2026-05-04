俳優の柴俊夫（７９）と妻で女優の真野響子（７４）が、４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。柴は志垣太郎さん、西田敏行さん、俳優の田中健、歌手の松崎しげると「５人会」を結成し、チャリティー活動を行ってきた。１７年前には子どもたちのための「柴基金」も設立したという。司会の黒柳徹子から「今、大学院生なんですって？何勉強してる？」と質問され、「厳しい環境で育った子ども