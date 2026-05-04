◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・横浜）広島・坂倉将吾捕手が初回無死から４号満塁本塁打を放った。２３年５月２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で山崎から打って以来、自身４本目のグランドスラムとなった。初球の甘く入った直球をライナーで右翼席へ。先頭の秋山が右前打。菊池が四球を選び、小園が右前打でつないだ後の４番の一振りで、打者４人であっさり４点を先制した。初回の４番打者の満塁本塁打は昨年７月９日の