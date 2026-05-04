◆春季埼玉県高校野球大会▽準決勝花咲徳栄８―３昌平（４日・県営大宮公園球場）今春のセンバツに出場した花咲徳栄が昌平を下し決勝進出を決めた。２０２４年春以来、２年ぶり５回目の春の県大会制覇へ王手、同じく２年ぶりの関東大会の出場権を得た。５日には立教新座―浦和学院の勝者と決勝戦に臨む。打線は同点で迎えた８回無死一、三塁。７番・谷口ジョージ内野手（３年）の左前適時打で勝ち越し。「打ったのは外のスラ