モデルの寒川綾奈(そうがわ・あやな＝37)が3日、自身のインスタグラムを更新。和歌山県白浜町の白良浜海開きに参加したことを報告した。 【写真】故郷のために！これは見事な脱ぎっぷり 同町出身で「白浜観光大使」も務める寒川は、「本日5/3は白良浜の海開きでした和歌山県白浜町の海開きは本州で一番早いんですよー」とつづり、故郷の海開きをアピール。「朝一で砂浜の一斉清掃に参加しましたが、ゴミがほと