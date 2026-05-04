フェイエノールト上田綺世のヘディングシュートから渡辺剛が押し込んだオランダ1部フェイエノールトは現地時間5月3日にエールディヴィジ第32節でフォルトゥナ・シッタートと対戦し、2-1で逆転勝利を収めた。貴重な同点ゴールはFW上田綺世の滞空ヘディングシュートから、こぼれ球をDF渡辺剛が押し込んで生まれた。1点をリードされて迎えた後半39分、左サイドからのクロスを上田が高い打点のヘディングで合わせると、GKが弾いた