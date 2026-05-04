◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-広島(4日、横浜スタジアム)広島・坂倉将吾選手が初回に満塁ホームランを放ちました。「4番・ファースト」で先発出場した坂倉選手。チームがDeNA先発・竹田祐投手の立ち上がりを攻め、ノーアウト満塁のチャンスで第1打席に入りました。ここで初球のストレートを引っ張ると、打球は鋭いライナーでライトスタンドへ一直線。3試合ぶりの一発は第4号満塁弾となりました。坂倉選手は試合前時点で2試合連続マ