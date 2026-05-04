5月4日(月・みどりの日)の天気は、各地で風が強まりました。南風が強まった東京・練馬では真夏日となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■関東は風強まり交通機関に影響も今年一番の暑さに4日(月・みどりの日)は寒冷前線の通過に伴って、明け方は関東や東海の沿岸部を中心に風が強まりました。【最大瞬間風速】千葉28.5メートル（南南西）静岡・御殿場26.9メートル（南南西）神奈川・小田原26.1