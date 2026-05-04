『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月4日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】コードやドライヤー「不燃ごみの自治体が多いです」「清掃事務所等に持っていくと資源にもなる」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「ゴールデンウィークはお家の片付けをする方がいっぱいいますが、可燃ごみにコードやドライヤーが入っている