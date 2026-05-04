茨城県鹿嶋市の港の防波堤で釣りをしていた男性の行方が分からなくなり、海上保安庁などは男性が海に転落したとみて捜索を続けています。きのう午前0時20分ごろ、茨城県鹿嶋市の鹿嶋新港北防波堤で、釣り人から「荷物を置いたまま人が戻ってこない」などと海上保安庁に通報がありました。鹿島海上保安署によりますと、行方が分からなくなったのはひたちなか市の50代の男性で、現場には釣り竿やスマートフォンなどが残されていたと