タレントの神田うのが３日、インスタグラムを更新。友人でもある俳優の萬田久子の誕生日を祝福した。神田は「ちゃこちゃん。お誕生日おめでとうございます」と萬田との２ショットをアップ。「昔も今もずっとファッショナブルで美しいちゃこちゃん」とつづり、この日の萬田の衣装を説明。写真の萬田は黒い和服に、黒い山高帽を合わせた萬田にしか着こなせないコーデ。「お帽子にブラックデニム素材のお着物にレザーの帯ベルト