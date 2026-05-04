サッポロビールは2026年4月28日、静岡県内限定で缶ビール商品「静岡麦酒（しずおかばくしゅ）」の販売を開始した。「静岡麦酒（しずおかばくしゅ）」はもともと静岡県内の飲食店でしか味わえなかった生ビールだったが、今回は数量限定で缶でも販売。自宅でも楽しめるようにした。「静岡麦酒」は静岡県出身者が中心となって開発し、2013年2月23日、「富士山の日」に樽生商品として販売を開始した静岡に根ざしたビールだ。「静岡県の