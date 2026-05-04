現地５月３日開催のブンデスリーガ第32節で、塩貝健人が所属するヴォルフスブルクが鈴木唯人を擁するフライブルクと対戦。１−１で引き分けた。この試合に塩貝はベンチ入り。しかし最後まで出番が訪れなかった。今冬にNECからヴォルフスブルクに加入したなか、現地１月24日のマインツ戦で新天地デビューを飾った。その後、２試合に先発出場するなどコンスタントに出番を得ていたものの、最近になってプレータイムが減少して