俳優の吉岡里帆さんは5月4日、自身のInstagramを更新。ジュエリーを身に着けたアップ写真を披露しました。【写真】吉岡里帆のアップ写真「素敵な瞳に吸い込まれそうです」吉岡さんは「夜空を編んだようなvintage laceなジュエリー」とつづり、3枚の写真を投稿。ジュエリーを身に着けた、肌のきめ細かさが際立つアップ写真などを披露しています。コメントでは「綺麗だな〜」「色気やばいな」「ジュエリーも綺麗だけど里帆ちゃんの眼