自称・農林水産省の係長の男が、千葉県内のJRの駅で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとしたとして、逮捕されました。【映像】現場周辺の様子自称・農林水産省の係長 民部田直人容疑者（41）はきのう午後10時前、JR市川駅のエスカレーターで、スマートフォンを使って20代女性のスカートの中を動画で撮影しようとした疑いがもたれています。犯行を目撃していた乗客が民部田容疑者をその場で取り押さえ、駅員に