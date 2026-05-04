天皇賞・春で鼻差の大激闘を制したクロワデュノール（牡4＝斉藤崇）はレースから一夜明けた4日、栗東トレセンの馬房で静養した。間宮助手は「午後7時30分ごろに帰って来ました。元気でエサも食べていて、いつもの雰囲気です」と報告。取材中も青草を与えられるとすぐに口に運んだ。長い長い写真判定。「僕自身はゲートに行って映像を見ていなかったので。ジョッキーも“分からない”と言っていた。（確定した瞬間は）本当に偉