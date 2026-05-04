高市総理大臣はオーストラリアのアルバニージー首相と会談し、LNG＝液化天然ガスやレアアースなどの安定供給に向け、連携強化などを盛り込んだ共同宣言に署名しました。【映像】スマホで自撮りするアルバニージー首相と高市総理高市総理大臣「日豪両国は、先駆的な安全保障協力を進める同志国連携のフロントランナーであります。いわば準同盟国とも言える関係を築いている」イラン情勢でエネルギーの安定確保が課題となるなか