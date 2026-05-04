平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は4日目を迎えた。7Rは河端朋之の7番手捲りに乗った地元の嶋津拓弥（40＝神奈川）が直線で鋭く伸ばして2走目に続く連勝を決めた。「前が凄くカカっていて厳しいかなと思ったけど、河端さんのスピードが凄かった。最後に河端さんの内に行けたのが良かった。今開催は調子がいいし、最後に踏めたので。一次予選が悔しかったけど何とか挽回できているかな」やはり地元では気合の入り方