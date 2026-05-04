５日の端午の節句に合わせ、日本ケンタッキー・フライド・チキン（日本ＫＦＣ）のモレラ岐阜店（岐阜県本巣市）では、カーネル・サンダースの人形が「武者カーネル」にお色直しして、来店者を出迎えている。社員とアルバイト従業員計３人が段ボールや画用紙などで鎧（よろい）や兜（かぶと）を手作り。赤、白、黄、黒のはっきりした配色と、胸元や腕周りのハートが特徴で、勇ましさの中にも親しみや楽しさを感じてもらえるよう