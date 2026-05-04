強風の影響で、神奈川県内の小田急・小田原線の架線に金属製の巨大な板が飛来しました。小田原線は一部区間で運転を見合わせましたが、正午前に運転を再開しました。【映像】飛来した金属製の巨大な板（撤去作業の様子も）午前5時半ごろ、神奈川県松田町を通る小田急小田原線の線路上の架線の一部に金属製の板がもたれかかっているのが見つかりました。板は縦が7メートル横が6メートルほどで、強い風により敷地の外から飛ばさ