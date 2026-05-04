サッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）に出場している北朝鮮チームの決断に対し、韓国メディアが一斉に反応している。複数の韓国メディアによると、大韓サッカー協会が４日、北朝鮮チームから２０日に行われるＡＣＬの準決勝へ出場するための書類が提出されたという。スポーツで北朝鮮選手団が訪韓するのは２０１８年以来となる。なぜ歴史的な判断を下したのか――。韓国紙「東亜日報」は金銭的な事情が大き