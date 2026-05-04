【モデルプレス＝2026/05/04】女優の高畑充希が、5月3日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）にVTR出演。第1子出産翌日に会いにきた女優を明かした。【写真】高畑充希「産んだ次の日に会いにきてくれた」33歳朝ドラ女優◆高畑充希、有村架純とは“12年来の親友”この日のゲストは女優の有村架純。番組では“12年来の親友”として高畑がVTR出演し“同じ関西出身として互いに家を泊まり合う姉妹のような関係”と紹