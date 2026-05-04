クルーズ客船「アザマラ・パシュート」高松港・4日 アメリカの会社が運航するクルーズ客船「アザマラ・パシュート」が5月4日、高松港へ寄港しました。 アザマラ・パシュートは、総トン数3万277トン、全長181メートル、乗客定員702人です。 今回の寄港は、「Japan Intensive Cruise」と銘打った日本一周16日間のクルーズの一環で、4月24日に東京を出発し、函館、酒田、富山