大相撲の大関・霧島（音羽山）が４日、夏場所（１０日初日、両国国技館）に向け、東京・江東区の錣山部屋に出稽古を行った。申し合いでは幕内・阿炎（錣山）、同じく出稽古の幕内・隆の勝（湊川）、若元春（荒汐）、十両・錦木（伊勢ノ海）と１５番取って１２勝。（コンディションは）まだまだ」と慎重だったが、立ち合いで頭から鋭く当たる場面も多く「考えるよりも、思い切り当たっていこうかなと。そこから突き起こして、自