ＴＢＳの南後杏子アナウンサーが３日までにＳＮＳを更新。菜の花を背景にしたショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「Ｂ．Ｌ．Ｔ．６月号発売中です」と告知をすると、続けて「菜の花畑にて初めてのフィルムカメラ、１枚ずつ大切に撮る時間が楽しかったです！」と撮影の感想をつづり、モデルショットを披露した。レースのバブーシュカをつけ、パッチワークワンピースを着用したキュートなコーデを公開。菜の