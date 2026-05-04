◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人育成の西川歩投手（１９）が、ファーム・リーグ、ハヤテ戦で２軍公式戦初登板を果たした。初回、高卒２年目育成左腕にとって、いきなり試練のマウンドとなった。先頭打者に三塁強襲安打を許すと、続く打球は風にも乗って左翼後方へ落ち、無死二、三塁のピンチに。その後、二ゴロの間に先制点を献上した。さらに相手４番・野口に適時打を浴びて０―２。１死