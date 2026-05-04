終活で戸建てを売却し、引っ越した先のマンションの隣部屋が、離婚した元妻でタレントのつちやかおりさんの自宅だったという布川敏和さん（60）。すわ復縁か、と思われたが、両者とも「ありません！」とキッパリ否定。いったい2人の関係は何なのか？元妻と隣同士はアリかナシか!?布川さんに詳しい話を聞いた。【前後編の後編。前編から読む】【写真を見る】還暦を迎えたふっくんと、元妻・つちやかおりさんの現在、離婚から1