現在、消費減税や給付付き税額控除の制度設計をめぐる議論が大きな転換点を迎えています。今年4月に開催された「社会保障国民会議」の有識者会議では、政府が3つの制度イメージを提示しましたが、会議では「給付に一本化すべき」との意見が目立ちました。本稿では、過去の実施政策の経験を踏まえながら、制度の簡素化と実務負担の軽減を重視した方向へと進みつつある議論の流れを確認します。政府が示した3つの制度イメージ消費減