3日(日・憲法記念日)は奄美で、4日(月・みどりの日)は沖縄で梅雨入りが発表されました。平年の梅雨入りは沖縄で5月10日頃、奄美で5月12日頃ですので、今年はいずれも平年より早く本格的な雨のシーズンに入っていることが分かります。（梅雨入り・梅雨明けは実際の天候経過を考慮して、秋に確定値が発表されます）関東甲信の平年の梅雨入りは6月7日頃、近畿は6日頃で、1か月ほど先となりそうです。なお、気象庁から発表されている1