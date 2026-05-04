ユーチューバー・ヒカル（34）が3日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身がタレント・タモリ（80）について「全く面白くない」などと発言した騒動を巡り“勝利”宣言をした。ヒカルは「正直なところ、天下のタレント様方が僕らみたいな素人のYouTuberを話題に取り上げて相手にし始めた時点で僕たちの中では勝ちみたいなところがありました」とポスト。「僕ら素人は昔からテレビを見て育ちあなた方に憧れていた人が大半です