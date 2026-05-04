「中日−阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が今季初めてマウンドに足を運んだ。味方から３点の援護をもらった直後の初回、先発の門別がカリステ、福永の連打であっさり１点を失う。さらに無死一、二塁から細川に右翼席へ特大の３ランを被弾。１アウトもとれずにリードを吐き出した。さらに１死から、ボスラーに右翼フェンス直撃の二塁打を打たれると、藤川監督が今季初めてマウンドへ向かい、厳しい表情