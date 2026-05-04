女優有村架純（33）が、3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。芸能界入りの経緯を語った。有村は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。中学生の頃に女優を目指し「自分が何かこういった（芸能）活動をすることで、家族が笑顔になってくれたらいいなとか。ほのかなそういう思いはありましたね」と振り返った。また「今の事務所に書類を送って。その時は最終審査まで残していただいたんですけど、落ちてしま