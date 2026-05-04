原付免許で50cc超〜125cc以下のモデルに乗れるというのは勘違い！国内のバイク市場において、従来の原付一種の新車が2025年10月31日をもって生産終了した代わりに、「新基準原付」が販売されるようになってきています。新基準原付とは、従来の排気量50ccまでの原付一種と異なり、総排気量が50cc超〜125cc以下におさめられたバイクのことで、2025年4月から導入されました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダとヤマハの「新基