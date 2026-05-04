私はエイコ。高校2年生の息子キョウスケは、最近とても無愛想でまるで会話が成立しません。一方で妹のカヤのところの甥っ子のライタくんは、愛想がよくて誰とでも楽しく話します。私は思わずキョウスケに向かって「ライタくんみたいな子がよかった」と言いました。しかしそのやりとりを妹のカヤに電話で打ち明けると、「親が子どもを否定するなんて」と怒られてしまったのです。私は自分の失言に気付き、きちんとキョウスケに謝ろ