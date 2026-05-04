◇プロ野球セ・リーグ 中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が直接マウンドに向かい、投手へ声をかける場面が生まれました。阪神は初回、中日の先発・中西聖輝投手をとらえ、3点を先制。ヒットと四死球で2アウト満塁の好機をつかむと、スタメン起用となった前川右京選手が走者一掃のタイムリー2塁打を放ちました。援護をもらってマウンドにあがった阪神の先発・門別啓人投手でしたが、わずか3球で1点を献上。さ