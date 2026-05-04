気温が高くなり、1日の中で温度差が大きくなる日が続いています。【写真を見る】春に要注意「寒暖差アレルギー」症状や対策は？【ひるおび】気象予報士森朗氏：アップダウンが激しいんですよね。先週からみますと、日によって日中でも20℃を下回る日もあれば、1日の間でも気温が上がったり下がったりという日もありまして、こうなると体調を崩す可能性も出てきます。春も注意寒暖差アレルギー寒暖差アレルギーとは、朝晩と日中