◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月4日バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督（45）が、初回から痛打を浴び続けた先発・門別啓人投手（21）に直接の「喝」を入れた。門別は初回に3点の援護をもらいながら、先頭のカリステに右中間二塁打。続く福永に中前適時打されると、村松にも四球を与え、細川には逆転の3点本塁打を浴びた。一瞬にしてリードを吐き出し、精彩を欠いた左腕。石伊の遊ゴロで1死を奪った後、ボスラーに