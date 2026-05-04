「中日−阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神が初回から３点を挙げた。先頭の高寺が中前打を放ち、２死一塁からは佐藤輝、大山が連続四死球で満塁に。ここで１１試合ぶりに先発出場の前川が初球を打って、右中間へ走者一掃の適時二塁打を放った。相手右腕はドラフト１位の中西（青学大）。前川とは同学年になる。２１年夏の甲子園では智弁和歌山の中西と智弁学園の前川が対戦。前川が中西相手に２打数２安打と奮闘したが