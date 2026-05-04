【モデルプレス＝2026/05/04】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月3日、自身のInstagramを更新。金髪のポニーテール姿を披露し、話題となっている。【写真】28歳人気K-POPメン「透明感溢れてる」金髪ロング×キャミソール姿◆サクラ、金髪ポニーテール姿で雰囲気ガラリサクラは「Celebration」とつづり、写真を投稿。現在、金髪でショートヘアのサクラだが、今回の投稿ではロングのエクステ