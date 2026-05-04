◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）阪神の早川太貴投手が、５日・中日戦（バンテリンＤ）に先発する。昨年９月１９日のＤｅＮＡ戦以来、３度目の先発。「９連戦で巡ってきたチャンス。しっかり自分のピッチングができれば」と意気込んだ。今季は全て救援で７試合に登板し、防御率は４・１５。「慣れれば先発の方が合っているのかなと思っていた。しっかり投げるだけ」と首脳陣の信頼を勝ち取る好投を