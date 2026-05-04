大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が４日、東京・江東区の錣山部屋に出稽古を行った。幕内・隆の勝（湊川）、大栄翔（追手風）、若元春（荒汐）、阿炎（錣山）十両・錦木（伊勢ノ海）と計２０番取って１４勝。夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向け「いい稽古ができた」と充実した表情を浮かべた。錣山部屋にはモンゴル出身の幕下・天狼星も在籍している。７歳下の１９歳・天狼星は元横綱・朝青龍の兄で新日本プロレスで活