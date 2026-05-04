お笑いコンビ「トム・ブラウン」の布川ひろきが人気ＹｏｕＴｕｂｅｒとの２ショットを公開し、注目を浴びている。４日にインスタグラムで「ＳＵ、ＳＵ、ＳＵＳＵＲＵさんだぁーーーー！！！！」とつづると、毎日ラーメンをすする動画を投稿しているＹｏｕＴｕｂｅｒのＳＵＳＵＲＵとの２ショットをアップ。「北ノ醤油チーホー大変美味しゅうございました」と続けた。