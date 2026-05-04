◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・大山悠輔内野手がアクシデントに見舞われた。３―４の初回。石伊の遊ゴロを捕球した小幡の一塁送球が捕手側にそれ、大山が打者走者と交錯した。急いでチーム関係者が駆け寄り、一度ベンチに下がって状態をチェック。その後にグラウンドへ戻ったが、ヒヤリとする場面だった。