義父の死から数日…結子は義母からの同居提案に驚きました。新しいマンション、経済的援助、そして義弟も賛成…。これなら受け入れてもいいのでは…？でも結子の心に引っかかるものがあります。なぜ今このタイミングで？本当にそんなに良い話があるのでしょうか…。>>【まんが】姑特権嫁いびり(ウーマンエキサイト編集部)